Фурсенко считает, что общество не застраховано от ЧП в школах

СОЧИ, 27 янв — РИА Новости. Проблему ЧП в российских школах можно минимизировать, но в любом случае общество не застраховано от повторения подобных случаев, рассказал журналистам помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Как заявил Фурсенко в рамках II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи", которая проходит в Сочи, подобные ЧП в школах — это серьезная комплексная проблема, от которой нет простого единого решения.

"Что значит усилить охрану? В каждую школу милицию не поставишь… Решение — не закрывать на это глаза, садиться, разговаривать, думать, что делать, вместе думать… Мы можем где-то минимизировать, мы не должны провоцировать. Но что бы мы ни делали, мы не застрахованы", — подчеркнул Фурсенко.

В середине января произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.