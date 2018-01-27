Пушков прокомментировал запреты МОК для российских спортсменов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Международному олимпийскому комитету (МОК) осталось лишь запретить допущенным на зимние Олимпийские игры-2018 спортсменам из РФ говорить по-русски, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

"МОК осталось лишь запретить допущенным на зимние ОИ российским спортсменам говорить по-русски и вообще выходить из гостиницы, чтобы принять участие в соревнованиях. Все остальные запреты уже введены", — написал Пушков в Twitter

Согласно правилам поведения зрителей на Олимпиаде, флаги стран, не участвующих в Играх, запрещены. Исполком МОК в декабре объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России". В четверг Олимпийский комитет России объявил состав из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК.