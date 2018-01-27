В Екатеринбурге прошел полуфинал кубка "Управляй!" по УФО

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. 27 января в Екатеринбурге прошел очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" в Уральском федеральном округе, сообщила пресс-служба проекта. В соревновании приняли участие студенты из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, показавшие лучшие результаты в отборочном этапе.

Цель кубка — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. В рамках отборочных туров участники выполняют задания, максимально приближенные к реальным ситуациям, и учатся принимать стратегические решения.

В полуфинале навыки участников работать в команде, взаимодействовать с коллегами и демонстрировать результаты проведенной работы оценили представители ведущих российских компаний и бизнес-объединений Свердловской области.

Победители войдут в сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Также они получат гранты на обучение в магистратуре в лучших вузах России. Помимо этого победа в кубке откроет для студентов перспективы получения стажировки или работы в крупных компаниях.