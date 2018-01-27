МЧС разъяснит москвичам правила пожарной безопасности

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 300 сотрудников столичного МЧС, обслуживающих организаций и сотрудников полиции проводят профилактические рейды в жилом секторе по разъяснению жителям правил пожарной безопасности в быту, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"В ходе профилактических рейдов инспекторы надзора разъясняют гражданам необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых и электроприборов, разъясняют правила поведения в случае возникновения пожара, а также указывают родителям на недопустимость оставления детей дома без присмотра", — говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание будет уделено гражданам, в чьих квартирах были пожары и жильцам, которые ведут асоциальный образ жизни. Также беседы будут проведены с одинокими престарелыми гражданами и многодетными семьями.

Главное управление МЧС по Москве просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.