МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство РФ определило 10 территорий, на которых в октябре 2018 года будет проводиться пробная перепись населения 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением определены 10 территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения. К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге", — говорится в документе.

Как отмечается, проведение пробной переписи населения планируется с 1 по 31 октября 2018 года среди 550 тысяч человек.

Сообщается, что цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Результаты пробной переписи позволят оптимизировать весь комплекс работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.

Добавляется, что подготовка и проведение пробной переписи населения будут финансироваться в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".