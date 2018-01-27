МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство РФ определило 10 территорий, на которых в октябре 2018 года будет проводиться пробная перепись населения 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.
Как отмечается, проведение пробной переписи населения планируется с 1 по 31 октября 2018 года среди 550 тысяч человек.
Сообщается, что цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Результаты пробной переписи позволят оптимизировать весь комплекс работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.
Добавляется, что подготовка и проведение пробной переписи населения будут финансироваться в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".