ОП проведет серию митингов-концертов по всей стране в поддержку олимпийцев

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Серия патриотических митингов-концертов в поддержку российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане, пройдет по всей стране 3 февраля; в Москве ключевые мероприятия акции состоятся на Васильевском спуске, как ожидается, в них примут участие до 10 тысяч человек.

Инициатором акции стала Общественная палата (ОП) РФ.

"В первую субботу февраля, за неделю до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане, в поддержку российских спортсменов в Москве и других городах России пройдут патриотические митинги-концерты "Россия в моем сердце!". Инициатором акции выступает Общественная палата Российской Федерации. Главная задача митингов-концертов — выразить поддержку нашим спортсменам и продемонстрировать единство народа", — сообщила пресс-служба ОП РФ в пятницу.

В мероприятиях по всей стране примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений "и просто неравнодушные граждане".

"В Москве ключевые мероприятия состоятся на Васильевском спуске. Ожидается, что в праздничном митинге-концерте в столице примут участие до десяти тысяч человек", — также отметили в палате.

Как отметила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, в ситуации, когда спорт настолько политизирован, спортсмены должны ощущать поддержку общества.

"Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой, и удар придется держать нашим спортсменам. Международный олимпийский комитет по отношению к ним ведет себя совершенно несправедливо, большинство спортсменов не имеют к предъявленным обвинениям никакого отношения, они просто стали жертвой открытого давления на всю Россию", — отметила член ОП РФ.

По словам Суторминой, эта акция призвана показать, "что мы вместе, что мы поддерживаем друг друга, и наша сила — в этом единстве и в том, что мы держимся за те ценности, которые мы пронесли через века, и одна из главных таких ценностей — это справедливость".

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре объявил, что "чистые" российские атлеты будут допущены к участию в Играх-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом, при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). ОКР в четверг опубликовал заявку на Олимпиаду-2018, в которую вошли имена 169 спортсменов, ведущие российские атлеты приглашения от МОК на Игры не получили.