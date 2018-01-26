Власти Москвы рассказали, как сэкономили на новогодней подсветке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экономия на праздничной новогодней подсветке в Москве в этом году может составить около 1 МВт мощности, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу.
Он рассказал, что часть элементов праздничного оформления сейчас уже демонтирована — так, с улиц убрали новогодние ели. Однако многие декорации продолжат украшать город до конца февраля, к примеру, световой шар на Поклонной горе или 600-метровый "Рождественский звездопад" на Никольской улице, на создание которого ушло 100 километров гирлянд и 2,3 тысячи элементов звезд.
Как напомнил вице-мэр, в этом году праздничное настроение в столице создавали 35 тысяч светильников архитектурно-художественной подсветки, которые установили почти на 2 тысячах зданий и инженерных сооружений. Также было смонтировано около 4 тысяч свето-декоративных конструкций, для которых использовалось 2 тысячи километров гирлянд и 20 миллионов энергосберегающих светодиодов.
"Все новогодние украшения столицы выполнены с применением энергосберегающих технологий и рассчитаны на работу в самую разную погоду, в том числе в снег, оттепель и ледяной дождь. Мы ожидаем, что экономия от использования светодиодной техники по сравнению с прошлым годом составит 1 МВт", — сказал Бирюков, уточнив, что это сопоставимо с электропотреблением 14 тысяч опор наружного освещения или 3 тысяч дворов.
В этом году Москву к Новому году также украсили восемь арок в виде театральных фасадов из светодиодных лампочек, при этом самую большую из них — шириною 70 метров — установили на Тверской улице.
Основной темой новогодней иллюминации Москвы в этом году стал театр. На центральных улицах города установлены гигантские светящиеся арки, которые имитируют фасады знаменитых на весь мир столичных театров. Увидеть световые арки можно на Тверской, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. Гирлянды, развешанные на фасадах зданий в центре, имитируют кулисы театральных сцен.
Главную новогоднюю елку страны, которая по традиции стоит на Соборной площади Кремля, украсили более 3,5 тысяч игрушек — шаров, шишек и других символов традиционной русской ярмарки. На елке более тысячи гирлянд, их общая длина - почти километр.
В честь наступающего Года театра 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица станет пешеходной: в этом году на ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам, от "Садко" до "Щелкунчика".
К Новому году Москва зажглась 20 миллионами светодиодных огней, а на столичных тротуарах и улочках загорелись многокилометровые гирлянды. Например над Никольской улицей растянулась паутина из стокилометровых ярких гирлянд.
Самой огромной фигурой праздничного оформления города является светящийся шар. В прошлом году он был установлен на Манежной площади, а в этом его перенесли на Поклонную гору. Высота шара составляет 17 метров, диаметр — 14 метров.
На Красной площади, которая является традиционным центром новогодних торжеств в столице, уже работают каток и рождественская ярмарка, где можно приобрести праздничные сувениры и попробовать блины с икрой, медовуху и глинтвейн. На площади установлены пять каруселей и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.
С приближением праздников жители города стали активнее покупать как елки, так и украшения к ним. В среднем, за набор пластиковых шаров придется отдать порядка 300 рублей, а за один стеклянный - около ста. Гирлянды с разноцветными лампочками можно купить за 200-300 рублей, а мишуру - в районе 50.
По всей Москве к Новому году и Рождеству установили 266 украшенных елей. Самая высокая из них находится на Лубянской площади: каждая ее ветвь наряжена небольшими и увесистыми шарами, которые меняют свой цвет от тёплого желтого к яркому красному. А высота ели достигает 25 метров.
Начиная с 20 декабря в столице заработали более 200 елочных базаров. Праздничные деревья также можно купить в большинстве крупных сетевых магазинов. Откроются в Москве и пункты утилизации елок, где из засохших деревьев сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.
На некоторых улицах Москвы появились светящиеся туннели - самый большой из них находится на Тверском бульваре - его длина 150 метров. В работах по оформлению города участвовали около тысячи человек, инсталляции выполнили российские светохудожники.
Москвичей и тех, кто приедет погостить в столицу на новогодние каникулы, ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков. Только на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут около восьми тысяч культурных и развлекательных мероприятий.
Власти Москвы потратили на праздничное оформление города 930 миллионов рублей, это на 30% меньше, чем в прошлом году. Сократить затраты удалось за счет использования арт-объектов и декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы. Кроме того, все гирлянды, использованные в световых конструкциях, энергоэффективны, экономия в этом году составляет порядка мегаватта.
Собственную программу в праздникам подготовили московские парки, на территории которых было также проведено комплексное благоустройство. Там будут проходить многочисленные перфомансы и тематические выступления, концерты и танцы под открытым небом.
В честь праздников на кольцевой линии столичного метро стал курсировать тематический поезд "Путешествие в Рождество". Его вагоны украшены архивными кадрами советских новогодних ярмарок, ледовых катков и кремлевских балов. В поезде можно увидеть снимки мэтров отечественной фотографии из архивов МИА "Россия сегодня".
Всего по городу установлено более тысячи елок, в том числе и те, что расположились на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество": около 500 елок — живые, остальные — искусственные. Все они украшены тематическими игрушками — музыкальными инструментами, фигурами балерин, бантами, нотными ключами.
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