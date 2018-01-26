Власти Москвы рассказали, как сэкономили на новогодней подсветке

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экономия на праздничной новогодней подсветке в Москве в этом году может составить около 1 МВт мощности, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу.

Он рассказал, что часть элементов праздничного оформления сейчас уже демонтирована — так, с улиц убрали новогодние ели. Однако многие декорации продолжат украшать город до конца февраля, к примеру, световой шар на Поклонной горе или 600-метровый "Рождественский звездопад" на Никольской улице, на создание которого ушло 100 километров гирлянд и 2,3 тысячи элементов звезд.

Как напомнил вице-мэр, в этом году праздничное настроение в столице создавали 35 тысяч светильников архитектурно-художественной подсветки, которые установили почти на 2 тысячах зданий и инженерных сооружений. Также было смонтировано около 4 тысяч свето-декоративных конструкций, для которых использовалось 2 тысячи километров гирлянд и 20 миллионов энергосберегающих светодиодов.

"Все новогодние украшения столицы выполнены с применением энергосберегающих технологий и рассчитаны на работу в самую разную погоду, в том числе в снег, оттепель и ледяной дождь. Мы ожидаем, что экономия от использования светодиодной техники по сравнению с прошлым годом составит 1 МВт", — сказал Бирюков, уточнив, что это сопоставимо с электропотреблением 14 тысяч опор наружного освещения или 3 тысяч дворов.

В этом году Москву к Новому году также украсили восемь арок в виде театральных фасадов из светодиодных лампочек, при этом самую большую из них — шириною 70 метров — установили на Тверской улице.