Эксперт рассказал, как повысить уровень безопасности в российских школах

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Инцидентов с проносом в школы оружия можно избежать, если не экономить на школьной охране и проводить серьезную разъяснительную работу с учениками, считает председатель общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков.

В четверг областной главк МВД сообщил, что утром в четверг учащийся самарской школы 2002 года рождения пронес в здание учебного заведения на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Никто не пострадал, полиция проводит проверку. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал РИА Новости, что школа, в которой произошел инцидент, охраняется вахтершей, которая не досматривает учеников, в здании нет тревожной кнопки.

"Сейчас кто работает в школе охранником? Те, кто не смогли найти место получше. За такую зарплату серьезные люди не пойдут. К тому же они еще и работают вахтовым методом – отсиделся три недели и новый. Никакой безопасности в таком случае не будет. Надо повышать зарплату, находить хорошие кадры. Например, нанимать ФГУП "Охрану" Росгвардии. Дороже, но зато качественней", — сказал РИА Новости Цветков.

По его словам, проблему усугубляет еще и то, что сегодня школьники не уважают своих учителей и не прислушиваются к их словам.

"Нужен целый комплекс мер по разъяснению ученикам последствий таких действий, их противоправности. Надо повышать уровень уважения к учителям, проводить психологическую работу с учениками, увеличивать уровень подготовки и вовлеченности в процесс сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Только тогда мы сможем избавиться от этих инцидентов", — добавил Цветков.