Росгвардия вновь призвала ужесточить оборот пневматики после ЧП в Самаре

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Росгвардия после ЧП в самарской школе вновь призвала ужесточить оборот пневматического оружия, заявил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Раннее местная полиция сообщила, что школьник в Самаре пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал.

"Росгвардия ранее выступала и последовательно выступает за ужесточение оборота пневматического оружия. Мы считаем, что пневматическое оружие должно реализовываться через оружейные магазины, должен быть запрет на его продажу несовершеннолетним и на его использование несовершеннолетними", — сказал Хинштейн.

Также он заявил, что для владельцев "пневматики" должна быть введена ответственность за небрежное обращение по аналогии с тем, как это сделано для обладателей огнестрельного оружия. Хинштейн напомнил, что сегодня продажа пневматического оружия не лицензируется, и его может купить кто угодно — даже подростки.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Также произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.