Путин высоко оценил международную деятельность российских мусульман

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку международной деятельности, которую ведут российские централизованные религиозные организации мусульман.

"Что касается международной деятельности, я считаю, что это очень интересное направление, очень правильное. И не случайно к вам обращаются за помощью и поддержкой, по сути, нашей просветительской работе в других странах", — сказал он на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

В ходе встречи председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сообщил, что российские мусульманские организации продвигают интересы своей страны не только внутри нее, но и в странах СНГ, в мусульманском мире и в европейских странах.

"Мы имеем сегодня две очень важные международные площадки. Это Международный мусульманский форум, который проводится ежегодно. Десять раз мы провели в России, мы в 2015 году провели в Лондоне… Мы провели этот форум, приглашая из 20 стран Европы лидеров мусульман. Они слышат нас, они видят, как мы развиваемся и какие взаимоотношения российских мусульман с российской властью, и как нас поддерживает нас президент", — рассказал он.

Следующий форум планируется в Париже, сейчас ведутся переговоры. "Мы являемся своего рода "мягкой силой" продвижения нашей модели развития нашего гражданского общества. У меня недавно был посол США, потом Испании. Мы не являемся политиками, мы не являемся дипломатами, но у нас есть народная дипломатия, мы с ними, общаясь, поворачиваем их в нашу сторону", — продолжил Гайнутдин, добавив, что необходимо обязательно поддерживать потенциал, который есть за рубежом.