Путин рассказал, как вывести исламское образование на новый уровень

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень и делает его фундаментальным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

"Сама по себе практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна, особенно на данном этапе развития религиозного образования. Сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным", — сказал Путин.

В ходе встречи к президенту обратился председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин с просьбой сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования.

"Сегодня вузы-партнеры наших исламских учебных заведений — их много, и администрация президента знает о том, что средства, которые выделяются на поддержку исламского образования иногда тратятся не по целевому (назначению), в том смысле, что они идут в государственный вуз, через них идут, но большая часть остается у них, а не доходит до наших исламских учебных заведений. Сейчас нам необходимо оставить два-три вуза-партнера и через них оказывать финансовую помощь для поддержки наших учебных программ", — сказал он.

Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе. "В этой связи хотелось бы сказать, что мы будем продолжать поддержку через государственные вузы, потому что таково требование закона, но что вы сказали по поводу уменьшения числа вузов-партнеров, наверное, это правильно, мы обязательно посмотрим", — отметил Путин.