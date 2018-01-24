Путин обнял рабочего, попросившего вернуться к вручению орденов коллективам

УФА, 24 янв — РИА Новости. Государственные награды в России присуждаются за личные достижения, но можно подумать и о возвращении к практике отмечать трудовые коллективы, сказал президент РФ Владимир Путин.
Путин пояснил, что практика соответствующих награждений была в советское время, но тогда же была прекращена. По словам главы государства, тогда анализ показал, что несмотря на все ордена и медали, производительность труда на отмеченных предприятиях не увеличивалась.
"Еще тогда в советское время было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека, у нас такая практика продолжается", — сказал Путин.
Он отметил, что трудовым коллективам до сих пор вручают благодарности президента и грамоты.
"Можно, конечно, вернуться и к советской практике, но надо это делать или нет, подумаем", — сказал Путин.
Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2018 г.