В Москве проход на катки можно оплатить "Тройкой"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Оплатить проход на московские катки в Парке Горького и ВДНХ теперь можно с помощью карты "Тройка", сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
Так, теперь москвичи смогут по карте "Тройка" пройти на каток на ВДНХ через вход "Экспресс-павильона", который работает по выходным и праздникам, так же оплатить проход можно и на каток в Парк Горького в пятом павильоне.
Для того, чтобы совершить оплату, нужно заранее пополнить баланс билета "Кошелек" карты "Тройка", и при проходе через турникеты необходимая сумма будет списана.
Ликсутов напомнил, что москвичи также могут пройти по "Тройке" и в Московский зоопарк.
На сегодняшний день, по словам заммэра, "Тройка" есть почти у каждого жителя города, поэтому, по ожиданиям властей, число проходов по ней на городские катки в этом году значительно увеличится.