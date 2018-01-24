В Москве проход на катки можно оплатить "Тройкой"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Оплатить проход на московские катки в Парке Горького и ВДНХ теперь можно с помощью карты "Тройка", сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Карту "Тройка" можно использовать для прохода на городские катки. Ее обладатели смогут посетить ледовые площадки без необходимости стоять в очереди. Достаточно приложить "Тройку" к турникету на входе, и оплата будет списана с баланса карты", — рассказал он.

Так, теперь москвичи смогут по карте "Тройка" пройти на каток на ВДНХ через вход "Экспресс-павильона", который работает по выходным и праздникам, так же оплатить проход можно и на каток в Парк Горького в пятом павильоне.

Для того, чтобы совершить оплату, нужно заранее пополнить баланс билета "Кошелек" карты "Тройка", и при проходе через турникеты необходимая сумма будет списана.

Ликсутов напомнил, что москвичи также могут пройти по "Тройке" и в Московский зоопарк.

На сегодняшний день, по словам заммэра, "Тройка" есть почти у каждого жителя города, поэтому, по ожиданиям властей, число проходов по ней на городские катки в этом году значительно увеличится.