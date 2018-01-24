МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Крыму активно обсуждают внезапную смерть молодой девушки. Татьяна Пименова была на шестом месяце беременности, когда ей стало плохо и срочно понадобилась госпитализация. Ее полночи возили по разным медучреждениям и, в конце концов, в Республиканской клинической больнице имени Семашко, по утверждению родных, выставили за дверь на мороз в одних только тапочках — из-за отсутствия полиса ОМС и паспорта.

У медиков — своя трактовка событий. Региональное управление СК России тем временем возбудило уголовное дело. РИА Новости разбиралось в трагической истории.

"Молодежь нынче скрытная"

До своего дня рождения Татьяна Пименова не дожила всего пять дней: 24 января ей исполнилось бы 22 года. Татьяна родилась и выросла в городе Урюпинске Волгоградской области. Потом уехала на заработки в Москву.

"Там жизнь не сложилась: встречалась с парнем, который после расставания обвинил ее в краже. Так ее осудили на четыре месяца", — говорят родные. Кроме того, у Татьяны незадолго до отбывания наказания украли сумку со всеми документами (она их так и не восстановила). Освободившись, девушка, по словам матери, познакомилась с крымчанином Владиславом и уехала к нему жить. Там она и забеременела.

Мать Татьяны Наталья и ее гражданский муж Юрий не видели девушку полтора года, общались только по телефону. В итоге сами решили приехать в гости, но ненадолго — собирались вскоре уехать на заработки в Москву. Но Татьяна попросила их остаться в Крыму.

"Молодежь нынче скрытная. О беременности мы ничего не знали. Приехали и своими глазами увидели. Дочка начала нас уговаривать остаться, говорила, что очень соскучилась. Решили найти работу в республике", — вспоминает Наталья.

В итоге все четверо сняли жилье в селе Донское Симферопольского района. Планировали в скором времени вернуться в Волгоград, чтобы Татьяна рожала дома.

"Таня и Влад работали у одного подрядчика, он им задолжал большую сумму денег. Все кормил завтраками, что заплатит, они и ждали", — рассказывает мать.

Девушка одновременно пыталась восстановить документы. "Она неоднократно ездила по этому вопросу в Белогорск. Хотела сделать хотя бы паспорт. Там отвечали, что якобы запросы направили, ждите ответ. Просили заплатить денег, тогда, мол, процесс ускорится. Но денег у нас не было", — сетует Наталья.

Марафон по больницам

Вечером 17 января Татьяна почувствовала недомогание, у нее поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую помощь. Врачи забрали девушку и сказали, что ее стопроцентно госпитализируют.

"Поэтому мы и не поехали с ней. Они уверили нас в том, что ее точно положат в больницу. Попросили собрать вещи первой необходимости. Мы дали ей с собой телефон", — восстанавливает картину событий муж Натальи Юрий.

А дальше начался марафон: Татьяну Пименову отправляли из одной больницы в другую. Первой стала Луговская ЦРБ, к которой относится село Донское. Как рассказывает главврач Марина Левина, у пациентки не было ни прописки, ни медкарты, ни полиса, ни паспорта, ни СНИЛС. Однако, несмотря на это, ее приняли.

"Она была в сознании, в состоянии средней тяжести. Передвигалась самостоятельно, никаких болей в животе не было. Ее посмотрел терапевт, сделали рентген легких, экспресс-тест на грипп, общие анализы крови, мочи, биохимию. Потом проконсультировал акушер-гинеколог. Положить Пименову в палату с другими беременными мы не могли из-за наличия температуры. А инфекционного отделения у нас нет. Поэтому на той же скорой ее доставили в симферопольскую больницу № 7. При ней были все медицинские заключения, результаты анализов", — рассказала РИА Новости Левина.

В больнице № 7 у Татьяны Пименовой обнаружили патологию в анализах мочи. "У нас плановая больница, а требовалось УЗИ почек. Ночью мы такое исследование сделать не могли. Более того, она была беременна. Подобными случаями занимаются в республиканской больнице. Поэтому Пименову доставили на скорой помощи в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко (РКБ)", — говорит заместитель главврача по медицинской части седьмой больницы Наталья Фрич.

И добавляет: "Мы подготовили все документы для РКБ. По логике они обязаны были хотя бы осмотреть ее".

Что дальше происходило в РКБ, доподлинно неизвестно. По словам матери Татьяны, врачи отказались принимать девушку, потому что у нее не было паспорта и прочих необходимых документов. Более того, утверждают родные, ее начали в буквальном смысле выгонять из здания, называя "бомжихой".

"Она все это время была с нами на связи. Жаловалась, что ее выгоняют. Врач-гинеколог сказал, что в госпитализации она не нуждается, поэтому пусть идет домой. Таня — девочка бойкая, кричала в трубку, но я ей говорила, чтобы она требовала госпитализации хотя бы до утра", — рассказывает Наталья.

"В Семашко было и место, и возможности, чтобы Таню принять. В крайнем случае могли бы оставить ее в сестринской или ординаторской — хлопот бы она им не доставила. Но они просто этого не захотели сделать, выставили на мороз в одних тапках. Мы нашли телефон приемного покоя, просили оставить ее до утра. Однако на наши мольбы там ответили: "Мы что, гостиница? Приезжайте и забирайте". В итоге Татьяна осталась на улице — в тоненьких штанах и тапочках", — возмущается Юрий.

К этому моменту у девушки разрядился телефон. Помогла случайная встреча: прохожая по имени Виктория увидела замерзшую беременную на улице и предложила помощь. "Уже с ее телефона позвонили Владу, который пешком пошел по трассе до Симферополя, и вызвали такси", — объясняет мать.

Домой, вспоминает она, Татьяна приехала с температурой под 40. "Я нагрела чаю, дала ей "парацетамолку". Девочка поела, уснула. Пощупала ее голову — жар спал, слава богу. Уже потом я узнала от Виктории, которая посадила Таню на такси, что в Семашко ей что-то укололи. Что — не знаем, правда это или нет — тоже", — говорит Наталья.

Последние минуты

Когда девушка вернулась домой, родным показалось, что угроза миновала. Утром Татьяне стало лучше. Однако вечером все повторилось: у нее поднялась высокая температура, к этому добавились еще и боли внизу живота. Вызвали скорую — и девушку снова доставили в Луговскую ЦРБ.

Главврач медучреждения Марина Левина рассказала РИА Новости, что Пименову осмотрел гинеколог и обнаружил раскрытие шейки матки. Ей поставили мочевой катетер и на скорой экстренно доставили в Перинатальный центр на искусственные роды.

В этот раз Татьяну ни на минуту не оставляла ее мама. Она вспоминает события того страшного дня: "В центре сделали УЗИ, посмотрели на ребенка и поняли, что он умер. Не выдержал высокой температуры. Татьяну стали готовить к искусственным родам. К тому моменту в больницу приехали Влад и Юрий. Таня постоянно со мной разговаривала. Я вышла их встретить меньше чем на минуту. Возвращаюсь — а она уже неживая. Из носа — кровь, у рта — пена. Что произошло, я не понимаю".

"Нас там ждали"

"Когда Таня умерла, мы поехали в РКБ имени Семашко. А там нас уже ждали главврач и юрист. Они сразу заявили, что сами не знают, как так получилось, будут проводить проверку. Мы просили сказать, кто дежурил в ту роковую смену и почему дочку вышвырнули на улицу, но не получили никакого ответа", — приводит свою версию событий Наталья.

Мама Пименовой делится предположениями врачей из Перинатального центра: "Они сказали, что, скорее всего, у дочки была пневмония. А переохлаждение накануне ночью могло способствовать ухудшению состояния ее здоровья".

Глава семейства Юрий поехал к следователям, подробно рассказал о случившемся и написал заявление с просьбой проверить действия сотрудников приемного покоя больницы имени Семашко в Симферополе. В результате Следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя ГУ СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летней Татьяны Пименовой. Рассматривается версия о причинении смерти по неосторожности.

Слово медикам

В Республиканской клинической больнице имени Семашко, в свою очередь, отрицают, что дело обстояло именно так.

"Пациентка, будучи у нас в приемном покое, сама созвонилась с родственниками. Возник какой-то семейный конфликт, в ходе которого она сказала: "Если вы не хотите меня забирать, я сама уйду". Она разговаривала по мобильному телефону, который попросила у другого пациента. Никто ее не выставлял на улицу в тапочках в мороз. Она вернула мобильный, и, пока наша санитарка вышла, женщины уже и след простыл. Есть свидетели такого поведения пациентки", — заявил главврач Александр Остапенко в комментарии РИА Крым.

РИА Новости связалось с министром здравоохранения республики Александром Голенко. "Мы проводим проверку, пока нам нечего комментировать. Не знаем, был ли отказ. Мы должны получить результаты гистологии и судмедэкспертизы. Для этого нужно время. Факт смерти есть, а причины, к этому приведшие, пока неизвестны", — пояснил Голенко.

P. S. Тем временем семье разрешили забрать тело дочери. На момент написания материала близкие Татьяны собирали деньги — чтобы перевезти тело в Урюпинск и похоронить на родине, им нужно было пятьдесят тысяч рублей.