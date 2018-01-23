Глава ДОСААФ призвал "вдохнуть новую жизнь" в общество

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) нуждается в том, чтобы вдохнуть в него новую жизнь, приняв закон "О допризывной и вневойсковой подготовке", заявил в Госдуме председатель оборонного общества Александр Колмаков.

"Как вдохнуть в деятельность ДОСААФ новую жизнь, должны решить все здесь присутствующие. Предлагаю, если необходимо, доработать задачи, механизмы и пути решения проблемных вопросов в деятельности ДОСААФ России, требующих разрешения в законодательном порядке", — сказал Колмаков.

В этой связи он попросил принять закон "О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации". Также, по его мнению, необходимо расширить перечень государственных задач, возлагаемых на ДОСААФ, в том числе по подготовке граждан к защите Отечества.

"Третье — внести изменения и дополнения в ряд законодательных актов, обеспечивающих запуск механизмов реализации государственных задач, возложенных на ДОСААФ", — добавил Колмаков.

Кроме того, он призвал разработать государственную программу "Развитие федеральной системы подготовки граждан к военной службе", в рамках которой также предусмотреть развитие ДОСААФ.

"Решая эти четыре задачи, надо не забывать, что патриотическое воспитание является возвращаемыми инвестициями в человеческий капитал. За более 90 лет своего существования оборонное общество доказало свою жизнеспособность. Значит оно нужно государству", — заключил глава оборонного общества.