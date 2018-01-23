Депутаты Госдумы считают, что российское ПО заменит программы Microsoft

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы согласны с заявлением главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, что российское программное обеспечение (ПО) способно заменить программы Microsoft.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу ее программных продуктов для более чем 200 российских компаний из-за санкций. В связи с этим Никифоров заявил, что российское ПО способно полностью заменить продукты Microsoft, при этом сама американская компания может потерять миллиарды долларов из-за ограничений на покупку ее ПО для российских компаний из санкционного списка США.

Вместе с тем министр заявил, что никаких ограничений со стороны России в отношении Microsoft не планируется.

Аналоги есть

"Слова министра вполне рациональны, их надо поддержать. Понятно, что есть, во-первых, широкие возможности импортозамещения нашей продукцией, во-вторых, есть аналоги некоторых восточных стран, которые мы можем использовать вместо Microsoft", — заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя заявление министра связи и массовых коммуникаций.

"То, что Microsoft потерпит определенный ущерб и потеряет долю рынка – это тоже совершенно очевидно, во-первых, из-за действия своего правительства", — добавил он. Депутат считает, что Россия тоже не должна "оставаться безучастной" и должна запретить к распространению те продукты Microsoft, которые имеют российские аналоги.

"Понятно, что там, где нет российских аналогов, мы будем вынуждены пользоваться продукцией Microsoft, но там, где они есть, нужно отбросить все разговоры о конкуренции и так далее, и так далее, просто запретить их распространение в России, обязав покупать только наши продукты. Если нет российских аналогов, то можно покупать на Востоке. Китай, Южная Корея, которая конкурирует во многом с Microsoft, и даже Япония, они на это пойдут. Но там, где есть наша продукцию, надо покупать нашу", — резюмировал Емельянов.

"Министр абсолютно прав. Думаю со временем при поддержке государства и законодательной поддержке в плане преференций для продвижения российского софта в ближайшие годы, действительно, сможем уйти от Windows и перейти на собственные продукты", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

"Это, действительно, безопасность нашей страны. Просто этому долгое время никто не уделял должного внимания и очень правильно, что в последнее время мы движемся в этом направлении. Потому что России, такой мощной державе, необходимо иметь свои операционные системы, свой софт, который был бы независим от западного софта", — считает зампред думского комитета.

При этом он заметил, что в России уже существует альтернативное Microsoft отечественное программное обеспечение. "Я, например, работаю с программным продуктом Astra Linux нашего производителя "РусБИТех", и знаю, что оборонные предприятия его активно закупают и устанавливают", — сообщил парламентарий. "Здесь, на мой взгляд, очень важный вопрос будет обучение персонала новому продукту, в том числе и системных администраторов", — добавил Крупенников. "А Libre Office — это система, которая вполне адекватно заменяет Microsoft Office", — допускает он.