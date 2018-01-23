МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Поправки о функционировании судебной системы, предлагаемые Верховным судом России, не должны иметь обратной силы, принимать их нужно без спешки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все это нужно самым внимательным образом сейчас изучить, проанализировать и принимать решения без всякой спешки. И, безусловно, в этой сфере деятельности, очень тонкой и очень важной для государства, действовать нужно аккуратно, и вновь принимаемые законодательные нормы, без всяких сомнений, не должны иметь обратной силы", — сказал Путин на мероприятии, посвященном 95-летию учреждения Верховного суда.

Президент РФ отметил, что одна из поправок направлена на то, чтобы разгрузить суды от бюрократической рутины, от потока документов, на которые тратится значительная часть времени судей, но которые далеко не всегда востребованы на практике. Путин отметил, что Верховный суд предлагает новации в сфере организации деятельности председателей судов.

Другой нормой, сообщил российский лидер, предлагается избавить судей и председателей от хозяйственных и организационных полномочий, их можно было бы передать администратору суда. Помощников судей высшая инстанция предлагает наделить дополнительными полномочиями, в частности правом подготовки проекта судебного решения, отметил президент. По его словам, из-за высокой нагрузки подобная работа помощников судей уже давно стала практикой.

Еще одной нормой, сказал президент, предлагается введение автоматизированного распределения дел между судьями, обязательная аудиозапись судебного заседания.