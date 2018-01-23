Между Парком Горького и Ленинским проспектом построят новую пешеходную зону

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Благоустройство новой пешеходной зоны, которая соединит Парк Горького и Ленинский проспект, начнется в этом году, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Сквозной проход в парк со скамейками, перголами и парадной лестницей появится между зданиями университета МИСиС и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Попасть в один из самых популярных парков столицы можно будет со стороны Ленинского проспекта. К парку сделают сквозной проход", — говорится в сообщении.

Как отмечается, что новая зона будет представлять собой прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Там установят перголу волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую площадку с видом на Парк Горького и площадку для временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства "Гараж".

Добавляется, что впервые идея создания такого прохода была предложена в 1928–1930 годах в проектах планировки Парка Горького, однако она так и не была воплощена.