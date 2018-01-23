Вездеходы с углем пробиваются к якутскому селу, в котором дефицит топлива

ХАБАРОВСК, 23 янв – РИА Новости. Два вездехода с углем пытаются пробиться сквозь пургу в село Сватай Среднеколымского района на севере Якутии, где из-за дефицита топлива в котельной приостановили работу школы и детсад, а в дома жителей тепло подается в режиме экономии, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации села.

"В селе введен режим экономии из-за дефицита угля на котельной. Детский сад приостановил работу. Одна школа перевела детей на домашнее обучение с 12 января, другая – с 19 января. Больница работает. Тепло в дома подается в режиме экономии", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Сватай следуют две машины с углем, но из-за пурги не могут пробиться к селу. Кроме того, одна из машин сломалась в дороге и ей на помощь отправлен трактор.

"Температура воздуха у нас 28-30 мороза, в предыдущие дни мело, ночью ветер был сильный. Сегодня немного получше погода",- отметил он.

Топливо есть, автозимник не готов

Как сообщает министерство ЖКХ и энергетики республики, зимой топливо в село завозят по автозимнику, который открывается в январе. Но они еще не открыты. Сватаю с осени до открытия автозимника необходимо 2,63 тысячи тонны угля.

"На сегодняшний день в селе запас угля имеется до 26 января. Из Среднеколымска до Сватая 20 января два вездехода доставили 13 тонн угля. Расстояние в 146 километров они преодолели за двое суток путем сцепления с гусенично-тракторной техникой, поскольку зимняя дорога полностью не подготовлена ввиду метеоусловий. Сегодня туда выехали еще два вездехода", — приводятся в сообщении заместителя генерального директора ГУП "ЖКХ РС (Я)" Жана Бурцева.

Отмечается, что для интенсивных перевозок угля необходимо обеспечить открытие автозимников с грузоподъемностью до 30 тонн по всем направлениям Среднеколымского района со стороны муниципальных властей и дорожных служб. На данный момент дорожные службы ведут пробивку автозимников в районе.

Основной объем топлива обычно завозится в феврале. В этом году во все села Среднеколымского района по автозимнику завезут 14,6 тысячи тонн каменного угля. А во все поселки северных районов республики для котельных планируется доставить 138 тысяч тонн различного топлива.

Прокуратура нашла нарушения

Как сообщает прокуратура республики Саха (Якутия), прокуроры Среднеколымского района провели проверку и установили, что из-за ненадлежащего восполнения запасов топлива в котельной села Сватай были нарушены нормативы обеспечения населения коммунальными услугами.

"Прокуратура района в целях устранения нарушений законодательства о теплоснабжении направила главе наслега представление об устранении нарушений закона и прав граждан. В отношении должностного лица Среднеколымского филиала "ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия)" возбуждено административное дело по статье "нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "нарушение нормативов запасов топлива", в адрес руководства теплоснабжающей организации внесено представление", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности обеспечить на котельных надлежащий запас топлива. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики.