РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Вездеходы с углем пробиваются к якутскому селу, в котором дефицит топлива

06:5523.01.2018
(обновлено: 07:21 23.01.2018)
58893
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЯкутия. Архивное фотоЯкутия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк

ХАБАРОВСК, 23 янв – РИА Новости. Два вездехода с углем пытаются пробиться сквозь пургу в село Сватай Среднеколымского района на севере Якутии, где из-за дефицита топлива в котельной приостановили работу школы и детсад, а в дома жителей тепло подается в режиме экономии, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации села.

Местные жители на одной из улиц города Якутск. Январь 2018
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Синоптики объяснили разницу между морозами в Якутии и Москве

"В селе введен режим экономии из-за дефицита угля на котельной. Детский сад приостановил работу. Одна школа перевела детей на домашнее обучение с 12 января, другая – с 19 января. Больница работает. Тепло в дома подается в режиме экономии", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Сватай следуют две машины с углем, но из-за пурги не могут пробиться к селу. Кроме того, одна из машин сломалась в дороге и ей на помощь отправлен трактор.

"Температура воздуха у нас 28-30 мороза, в предыдущие дни мело, ночью ветер был сильный. Сегодня немного получше погода",- отметил он.

Топливо есть, автозимник не готов

Анастасия Груздева из Якутска gif
Морозы от 50 и ниже. В Британии поразились стойкости жителей Якутии
Как сообщает министерство ЖКХ и энергетики республики, зимой топливо в село завозят по автозимнику, который открывается в январе. Но они еще не открыты. Сватаю с осени до открытия автозимника необходимо 2,63 тысячи тонны угля.

"На сегодняшний день в селе запас угля имеется до 26 января. Из Среднеколымска до Сватая 20 января два вездехода доставили 13 тонн угля. Расстояние в 146 километров они преодолели за двое суток путем сцепления с гусенично-тракторной техникой, поскольку зимняя дорога полностью не подготовлена ввиду метеоусловий. Сегодня туда выехали еще два вездехода", — приводятся в сообщении заместителя генерального директора ГУП "ЖКХ РС (Я)" Жана Бурцева.

Отмечается, что для интенсивных перевозок угля необходимо обеспечить открытие автозимников с грузоподъемностью до 30 тонн по всем направлениям Среднеколымского района со стороны муниципальных властей и дорожных служб. На данный момент дорожные службы ведут пробивку автозимников в районе.

Основной объем топлива обычно завозится в феврале. В этом году во все села Среднеколымского района по автозимнику завезут 14,6 тысячи тонн каменного угля. А во все поселки северных районов республики для котельных планируется доставить 138 тысяч тонн различного топлива.

Прокуратура нашла нарушения

Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов
Как выживают в самом холодном регионе России
Как сообщает прокуратура республики Саха (Якутия), прокуроры Среднеколымского района провели проверку и установили, что из-за ненадлежащего восполнения запасов топлива в котельной села Сватай были нарушены нормативы обеспечения населения коммунальными услугами.

"Прокуратура района в целях устранения нарушений законодательства о теплоснабжении направила главе наслега представление об устранении нарушений закона и прав граждан. В отношении должностного лица Среднеколымского филиала "ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия)" возбуждено административное дело по статье "нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "нарушение нормативов запасов топлива", в адрес руководства теплоснабжающей организации внесено представление", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности обеспечить на котельных надлежащий запас топлива. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики.

Комментировать
Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Sergey65
Зима, как обычно, пришла внезапно, в сезон завести не успели...
Но мы привыкли создавать трудности, чтобы потом их с успехом преодолевать...
07:01
23.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Вадим Викторович
А в это время лихорадочными темпами строятся всё новые и новые газопроводы в Европу и танкер со сжиженным газом идёт в Америку. А своему народу - уголёк, дровишки, торф с началом завоза в разгар отопительного сезона в связи с очередной "неожиданно" наступившей зимой.
08:01
23.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена