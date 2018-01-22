В Москве начали демонтировать бетонные блоки у подземных переходов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Демонтаж бетонных блоков, установленных в Москве на 800 территориях, в том числе у подземных переходов и станций метрополитена в канун Нового года, начался в столице, при этом часть из них останется в местах массового скопления людей в центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"На сегодняшний момент принято решение оставить до конца года заградительные сооружения, бетонные блоки у Большого театра, Красной площади, на Площади Революции, на Манежной площади, в местах, где всегда круглосуточно очень много людей. Их решено оставить. Во всех остальных местах, где массовых мероприятий пока не проходит, бетонные блоки будут демонтироваться", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Она пояснила, что решение об установке бетонных блоков было принято по итогам исследования вместе с ГУВД по Москве состояния безопасности более чем 300 площадок массовых новогодних гуляний. Всего в Москве было определено порядка 800 мест, где было необходимо установить бетонные блоки: это ярмарки, площадки праздников, другие места народных гуляний, а также вблизи станций метрополитена и подземных переходов.

Как подчеркнула собеседница агентства, работы по демонтажу блоков начались после окончания крупнейшего столичного фестиваля "Путешествие в Рождество".