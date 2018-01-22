Яровая предложила ввести блокировку без решения суда для некоторых сайтов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям.

Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.

Яровая напомнила, что ранее вступила в силу и норма об уголовной ответственности за склонение детей к противоправным действиям, представляющим опасность для их жизни, однако сегодня она не имеет зеркального отражения в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации.

"Мы предлагали такой подход, но у некоторых ведомств были сомнения по данной позиции. Происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Депутат считает, что необходимо пресечь саму вероятность совершения преступлений в отношении детей и дать уполномоченным органам эффективный механизм противодействия и, главное, упреждения такой угрозы.

По словам Яровой, в настоящее время законом установлен трехдневный срок для удаления опасного контента. "Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом, появляются, так называемые, "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня", — пояснила автор.

Кроме того, вице-спикер ГД предлагает установить форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей — незамедлительное уведомление о появлении контента, побуждающего детей к совершению противоправных действий, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления.

Парламентарий добавила, что обсуждение разработанного законопроекта станет одной из тем первого заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития, которое состоится 25 января.

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в стабильном состоянии в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

На той же неделе в пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ. По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".