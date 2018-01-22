Москвич, спасший от пожара троих детей, получил медаль

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Начальник столичного главка МЧС России Илья Денисов вручил медаль "За отвагу на пожаре" Николаю Евдокимову, организовавшему спасение троих детей, прыгнувших с четвертого этажа горящего дома на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила 17 января в 16.13, горели вещи и мебель в квартире в доме по адресу: Свободный проспект, дом 12. Первые пожарно-спасательные расчеты прибыли на место через 6 минут, но еще до их прибытия трое детей оказались отрезаны огнем от выхода. Квартира горела, и дети с балкона просили о помощи, собираясь прыгать вниз.

Евдокимов проезжал мимо горящего дома на автобусе, немедленно попросил водителя остановиться и организовал спасение детей. Жильцы дома и прохожие связывали и растягивали одеяла, которые кидали из окон соседи. Дети спрыгнули вниз с балкона 4 этажа на импровизированный тент и остались живы.

"Поступок Николая, безусловно, заслуживает внимания и уважения. Проявленное небезразличие к беде, в которой оказались дети, говорит о сильном человеке с активной жизненной позицией и развитым чувством гражданского долга. Такие поступки, безусловно, заслуживают самых высоких наград и слов благодарности", — отметил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов, вручая медаль Евдокимову.

Как сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС, ранее Евдокимов вместе с женой посетил 71 пожарно-спасательную часть, где москвича поблагодарили за решительные действия руководство и сотрудники окружного управления МЧС. "Сам Николай утверждает, что это не более чем счастливый случай. Также он отметил, что ещё в детстве стал свидетелем крупного пожара и с тех пор с особым вниманием относится к вопросам пожарной безопасности", — рассказали агентству в пресс-службе столичного главка.

Как сообщалось ранее, помимо детей, еще одного человека спасли с верхнего этажа, подробности пока не уточняются.