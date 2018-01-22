В Приморье семиклассник спас замерзавшего рядом с железной дорогой мужчину

Транспортная полиция наградила ученика седьмого класса Станислава Горбачева из поселка Раздольное в Приморье , а также поблагодарила его бабушку Людмилу Горбочеву и классного руководителя Евгения Рыскаль

Транспортная полиция наградила ученика седьмого класса Станислава Горбачева из поселка Раздольное в Приморье , а также поблагодарила его бабушку Людмилу Горбочеву и классного руководителя Евгения Рыскаль

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. Транспортная полиция наградила ученика седьмого класса Станислава Горбачева из поселка Раздольное в Приморье за спасение замерзавшего рядом с железной дорогой мужчины, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"В средней образовательной школе №2 поселка Раздольное Приморского края представители Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте за проявленную смелость, готовность прийти на помощь, за доброту, отзывчивость и активную гражданскую позицию вручили благодарность начальника управления полковника полиции Игоря Бояринова и памятный подарок ученику седьмого класса Станиславу Горбачеву", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, Станислав сообщил утром в дежурную часть, что в районе остановочной платформы станции Безымянная лежит мужчина, не может встать и просит оказать помощь. Стражи правопорядка на месте обнаружили 31-летнего мужчину с обморожением пальцев рук и ног, в тяжелом состоянии и подростка.

"Тринадцатилетний мальчик, чтобы мужчина не замерз на земле, тащил его на себе до посадочной платформы и положил на скамейку. После сообщил о случившемся в полицию и вызвал скорую медицинскую помощь. До прибытия бригады СМП пытался сам оказать доврачебную помощь", — отмечает пресс-служба.

Медики госпитализировали мужчину с предварительным диагнозом "общее переохлаждение". Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Грамоту и слова благодарности полицейские выразили бабушке мальчика Людмиле Горбачевой, которая воспитывает его одна, а также классному руководителю Евгению Рыскалю.