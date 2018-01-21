Песков рассказал, что ему никогда не предлагали работать в разведке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему никогда не предлагали работать в разведке.

"Нет, нет, ни разу не предлагали. Но действительно, много коллег потом пошли тогда работать в тогда еще КГБ потому, что, действительно, готовили совершенно — и готовят, уникальных востоковедов, школа одна из сильных в мире", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1" , отвечая на вопрос, предлагали ли ему работать в разведке.

Песков также отметил, что горд тем, что закончил ИСАА.

Как известно, Песков владеет турецким языком, и, по его словам, на переговорах переводил с турецкого и Ельцину, и Путину.

"Переводил. Я даже переводил Путину, когда он был премьер-министром, и приезжал тогдашний премьер-министр Турции, ныне покойный, Бюлент Эджевит, это был такой блистательный политик в Турции, и меня тогда командировали из посольства в Анкаре в Москву, чтобы я переводил, тогда был молодой премьер-министр Путин, вот, это было совершенно уникально, и я уже, кстати, вспомнил об этом, уже только когда приехал в Москву и уже начал работать в администрации президента", — рассказал он.

Песков добавил, что не думал, когда он впервые увидел Путина, что будет работать с ним в Кремле. "Нет, не думал вообще, не думал", — сказал он.