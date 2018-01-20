С улиц Москвы за сутки вывезли около 480 тысяч кубометров снега

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Около 480 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Москвы за прошедшие сутки, в столице работают более 14,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На улицах города работает более 14,5 тысячи единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тысяч рабочих ручной уборки, дворников", — рассказал Бирюков.

По его информации, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, их координирует специально созданный штаб.

"Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий ведется каждые четыре часа", — отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что под особый контроль коммунальных служб взяты очистка от снега тротуаров и пешеходных зон, а также кровель и выступающих элементов фасадов зданий.