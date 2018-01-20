Спасавшую детей учительницу при нападении в школе Улан-Удэ могут наградить

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Власти могут поощрить учительницу, которая спасала детей при нападении в школе в Улан-Удэ, сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Мы сделаем оценки, если подтвердится информация, то поощрим учителя за те действия, которые она предприняла по спасению детей", — сказал Цыденов.

По его словам, он уже навестил учителя и детей в больнице.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".