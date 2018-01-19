В Кирове после падения крана проведут внеочередные проверки стройкомпаний

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Внеочередные проверки строительных компаний, использующих башенную технику, пройдут в Кирове, где в пятницу кран упал на жилой дом, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о падении башенного крана на жилой двухэтажный кирпичный дом. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, еще два пострадали. В доме зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находились 12 человек, все они были эвакуированы. СУСК по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

"Сегодня в ходе оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Кирова, которое состоялось вечером, глава администрации муниципального образования Илья Шульгин распорядился в ближайший понедельник, 22 января, начать проверки строительных организаций областного центра", — говорится в сообщении.

По словам Шульгина, которые приводит пресс-служба, "в течение следующей недели внеочередные проверки с участием специалистов Ростехнадзора, Госстройнадзора, отраслевых служб администрации города должны пройти в отношении каждой строительной компании, использующей при проведении работ башенную технику".

"Инспектированию подлежат полный пакет технических и разрешительных документов, имеющихся в распоряжении строительных организаций, состояние техники, соблюдение всех норм и требований при проведении строительных работ, техники безопасности, состояние строительных площадок, — то есть все, что связано с безопасностью организации строительных работ как для сотрудников этих компаний, так и для жителей областного центра", — уточнил глава горадминистрации.

В понедельник руководители городского управления строительства и развития инженерной инфраструктуры, управления благоустройства и транспорта должны представить график проведения проверок.