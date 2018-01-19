В Кирове после падения крана проведут внеочередные проверки стройкомпаний

22:4719.01.2018
(обновлено: 23:12 19.01.2018)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Внеочередные проверки строительных компаний, использующих башенную технику, пройдут в Кирове, где в пятницу кран упал на жилой дом, сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о падении башенного крана на жилой двухэтажный кирпичный дом. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, еще два пострадали. В доме зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находились 12 человек, все они были эвакуированы. СУСК по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
"Сегодня в ходе оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Кирова, которое состоялось вечером, глава администрации муниципального образования Илья Шульгин распорядился в ближайший понедельник, 22 января, начать проверки строительных организаций областного центра", — говорится в сообщении.
По словам Шульгина, которые приводит пресс-служба, "в течение следующей недели внеочередные проверки с участием специалистов Ростехнадзора, Госстройнадзора, отраслевых служб администрации города должны пройти в отношении каждой строительной компании, использующей при проведении работ башенную технику".
"Инспектированию подлежат полный пакет технических и разрешительных документов, имеющихся в распоряжении строительных организаций, состояние техники, соблюдение всех норм и требований при проведении строительных работ, техники безопасности, состояние строительных площадок, — то есть все, что связано с безопасностью организации строительных работ как для сотрудников этих компаний, так и для жителей областного центра", — уточнил глава горадминистрации.
В понедельник руководители городского управления строительства и развития инженерной инфраструктуры, управления благоустройства и транспорта должны представить график проведения проверок.
Строительный башенный кран упал в пятницу днем на жилой двухэтажный кирпичный дом на улице Мопра в Кирове.
В результате происшествия погиб машинист крана. Другой работник строительной организации сейчас госпитализирован. Один из жильцов дома получил незначительные повреждения, медицинская помощь ему оказана на месте.
В результате падения крана были серьезно повреждены деревянная крыша здания и две из 26 квартир. На месте происшествия идут восстановительные работы.
После ликвидации последствий происшествия местные власти создадут комиссию, которая определит судьбу дома.
Пока для жильцов поврежденного дома спасатели организовали мобильный пункт обогрева, в нем сейчас находятся 12 человек, в том числе двое детей.
Жильцов разрушенных квартир временно разместят в маневренном жилищном фонде.
В связи с ЧП была организована горячая линия. По всем вопросам, связанным с происшествием, можно обращаться по телефону: 8 (8332) 64-21-77.
Следователи после обрушения крана проводят проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ СК по региону.