Пострадавшую при резне в пермской школе учительницу перевели из реанимации

ПЕРМЬ, 19 янв — РИА Новости. Учительницу, пострадавшую при поножовщине в пермской школе, перевели из реанимации в общее отделение городской клинической больницы №4, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.

"Ее перевели из реанимации в общее отделение", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в стабильном состоянии в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.