Онищенко поддержал предложение об устрашающих иллюстрациях на алкоголе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Предложение о размещении устрашающих иллюстраций на этикетках алкогольной продукции является правильным, и его нужно реализовывать, заявил в пятницу РИА Новости бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что общественная организация "Трезвая Россия" разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции. По мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки.

"Я считаю, что это правильное предложение, и его нужно реализовывать. Это внесет существенный вклад (в борьбу с алкоголизмом — ред.). Я думаю, что так мы быстрее сделаем несколько шагов в сторону того, когда в нашу привычку войдёт неэтиленопричинное веселье", — сказал Онищенко.

Он отметил, что принятие отдельного законопроекта по данному вопросу может не потребоваться. "Законопроект здесь, наверное, не требуется. Надо изучить этот вопрос, потому что, когда мы внедряли подобное нововведение на пачке сигарет, сама идея устрашения была провозглашена законом, но какой процент, что делать, определялось уже подзаконными актами", — напомнил депутат.

Онищенко добавил, что данное предложение является в какой-то мере репликой, потому что примерно такое же требование существует в отношении устрашающих картинок на пачках сигарет.