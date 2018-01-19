Из ОВД запретили увольнять осужденных по декриминализованным статьям

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому запрещается увольнять осужденных сотрудников ОВД РФ, если статья, по которой они были признаны виновными, была декриминализована на момент увольнения.

Законопроектом предлагается дополнить положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации нормой, запрещающей увольнение со службы сотрудников уголовно-исполнительной системы, осужденных вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, в случае если деяния, в связи с совершением которых они были осуждены, на момент решения вопроса о расторжении с ними контракта о прохождении службы и увольнении со службы были декриминализованы, говорится в пояснительной записке проекта.

Как отмечают авторы инициативы, реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы РФ.