Медведев постановил создать советы по направлениям развития науки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, документ опубликован на сайте кабинета министров в пятницу.

Положение было подготовлено Минобрнауки в соответствии с поручением президента.

"Подписанным постановлением утверждено положение о создании и функционировании советов, которым определяются порядок создания, составы, функции и полномочия советов, порядок обеспечения их деятельности", — говорится в справке к документу.

Советы будут решать задачи по выявлению, отбору и формированию комплексных научно-технических программ и проектов, оценке полученных в ходе их реализации результатов, формированию предложений по реализации государственной политики в сфере, соответствующей направлениям их деятельности.

"Организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности советов будут осуществлять организации, отобранные Минобрнауки России на конкурсной основе. Деятельность советов в части проведения научной экспертизы программ и проектов, полученных в ходе их реализации результатов будет обеспечивать Российская академия наук", — сообщает кабмин.

Координировать деятельность советов будет президиум совета при президенте по науке и образованию.