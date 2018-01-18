Детский омбудсмен Крыма взяла на контроль ситуацию со стрельбой в школе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в республике Крым Ирина Клюева заявила, что взяла на контроль происшествие в симферопольской школе, где один из школьников ранил другого в ногу из пневматического пистолета.

Ранее сообщалось, что в четверг в симферопольской гимназии №1 имени Ушинского ученик седьмого класса ранил в ногу из пневматического пистолета учащегося пятого класса. Инцидент произошел на территории школы. На место незамедлительно выехала министр образования, науки и молодежи республики. Пострадавшему ребенку была оказана первая медицинская помощь. Пульку, застрявшую под кожей, достали. Угрозы для жизни нет, ученика отпустили домой.

"Ситуация находится под нашим контролем. Мы разберемся, что и как случилось. Главное, что с ребенком все в порядке. Это вопиющий случай для наших спокойных крымских детей", — сказала РИА Новости Клюева.

Омбудсмен намерена обсудить инцидент с министром образования, науки и молодежи республики.

По ее словам, проверке также подлежит надежность охраны в школе.

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