Жириновский пригласил Трампа в Россию и посоветовал русскую диету

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский приглашает американского лидера Дональда Трампа в Россию за антихолестериновой диетой, так как сам страдает тем же недугом.

"Если он захочет, Трамп, сюда приедет, мы ему посоветуем диету такую русскую, чтобы он окончательно понизил холестерин", — сказал Жириновский журналистам во время осмотра аптеки на Тверской улице в Москве в четверг.

Лидер ЛДПР отметил, что причиной повышенного холестерина является неправильный режим питания, в частности плохое качество мяса. Политик уточнил, что у него самого уровень холестерина тоже завышен.

"Я посмотрел — Трампа проверили. У нас с ним одинаковые показатели. Он принимает препарат против холестерина, и у меня завышенный — это нормально для человека. Возраст одинаковый, и недуг единственный — это превышение холестерина", — отметил Жириновский.

Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Трампа. Согласно выводам, здоровье у президента прекрасное даже при том, что Трамп любит запить гамбургер колой. Джексон сообщил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа.

Позже представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что организм лидера партии 71-летнего Жириновского "значительно моложе" фактического возраста — например, венозная система у кандидата как у 50-летнего человека. По словам Дюпина, Жириновский достаточно правильно питается, соблюдает диету, предпочитает овощи, не курит и не употребляет спиртного.