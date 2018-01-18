В Чите проверяют данные о том, что дети ходят в школу через дикий лес

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Следователи в Забайкальском крае проверяют информацию о том, что чиновники одного из райцентров отменили школьный автобус и ученики вынуждены ходить в школу пешком через лес, где водятся дикие звери, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Егор Марков.
"Появились данные об отмене чиновниками одного из районных центров Забайкальского края школьного автобуса, в результате чего малолетние дети подвергаются опасности. По данному факту руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю назначена доследственная проверка", — сказал Марков.
В настоящее время следователи проверяют озвученные данные. Будут опрошены жители поселка Каменный карьер, а также представители районной администрации.