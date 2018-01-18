В Чите проверяют данные о том, что дети ходят в школу через дикий лес

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Следователи в Забайкальском крае проверяют информацию о том, что чиновники одного из райцентров отменили школьный автобус и ученики вынуждены ходить в школу пешком через лес, где водятся дикие звери, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Егор Марков.

По его словам, данная информация была озвучена в четверг на сайте местного телеканала. По данным СМИ, в поселок Каменный Карьер Читинского района второй месяц не ездит автобус для школьников, и дети вынуждены сами по морозу через лес с дикими животными преодолевать огромное расстояние.

"Появились данные об отмене чиновниками одного из районных центров Забайкальского края школьного автобуса, в результате чего малолетние дети подвергаются опасности. По данному факту руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю назначена доследственная проверка", — сказал Марков.

В настоящее время следователи проверяют озвученные данные. Будут опрошены жители поселка Каменный карьер, а также представители районной администрации.