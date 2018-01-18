Глава ВАК призвал повысить ответственность профессора за защиту диссертаций

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Повышать ответственность за защиту некачественных диссертаций нужно, но прежде необходимо поднять статус профессора, считает глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

"Сейчас очень важно повысить репутационную ответственность ученых и, в том числе, профессоров. Попытки предыдущих наших некоторых реформ, в том числе защиты диссертаций, они носили административный характер… Теперь, если мы лишаем степени человека, то предпринимаем шаги. Репутация человека — это очень высокая доля ответственности", — сказал Филиппов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Поэтому мы в этой связи хотели бы, чтобы профессора подсказали бы нам, как здесь повысить их статус. Потому что за репутацию можно отвечать только тогда, когда у тебя хороший статус и ты боишься его потерять. А если твой статус профессора позорный и никчемный, то и потерять его не стыдно. На самом деле речь идет о том, что прежде, чем говорить о репутации профессора, надо его статус поднять", — добавил он.

Филиппов сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на первом Профессорском форуме, который пройдет 1 февраля на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН).