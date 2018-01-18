На Ямале не планируют отменять крещенские купания из-за 45 градусов мороза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Несмотря на похолодание в ряде районов Ямало-Ненецкого автономного округа до минус 45 градусов отмена крещенских купаний не планируется, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
2.9%Да, постоянно это делаю
14.8%Да, на Крещение
0.9%В этом году точно окунусь
17.9%Нет, но хотелось бы
63.5%Никогда
"Отмена крещенских купаний не планируется, а вот количество купающихся зависит от самих граждан. МЧС может рекомендовать гражданам быть более бдительными в этот период", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в правительстве округа заверили, что подготовка к крещенским купаниям в муниципалитетах идет полным ходом, обращений о возможной отмене не поступало.
В свою очередь, Единая дежурно-диспетчерская служба настоятельно рекомендовала жителям районов Ямала, где прогнозируется серьезное похолодание, "воздержаться от окунания в купели". В своем сообщении ведомство предупредило граждан о возможных негативных последствиях для жизни и здоровья при купании в проруби в условиях экстремально низких температур.