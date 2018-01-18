На Ямале не планируют отменять крещенские купания из-за 45 градусов мороза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Несмотря на похолодание в ряде районов Ямало-Ненецкого автономного округа до минус 45 градусов отмена крещенских купаний не планируется, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

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Никогда Результаты 2.9% Да, постоянно это делаю

14.8% Да, на Крещение

0.9% В этом году точно окунусь

17.9% Нет, но хотелось бы

63.5% Никогда Все опросы Голосовать

Согласно прогнозам местных метеорологов, в ряде районов Ямала в ближайшие сутки вероятно похолодание до минус 45 градусов, при этом, как уточнили в пресс-службе правительства региона, с учетом ветра температура воздуха в некоторых населенных пунктах может достигать минус 54 градусов.

"Отмена крещенских купаний не планируется, а вот количество купающихся зависит от самих граждан. МЧС может рекомендовать гражданам быть более бдительными в этот период", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в правительстве округа заверили, что подготовка к крещенским купаниям в муниципалитетах идет полным ходом, обращений о возможной отмене не поступало.

В свою очередь, Единая дежурно-диспетчерская служба настоятельно рекомендовала жителям районов Ямала, где прогнозируется серьезное похолодание, "воздержаться от окунания в купели". В своем сообщении ведомство предупредило граждан о возможных негативных последствиях для жизни и здоровья при купании в проруби в условиях экстремально низких температур.