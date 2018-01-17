В Кавказском заповеднике бурые медведи до сих пор не впали в спячку

СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Около 150-170 бурых медведей на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника до сих пор не залегли в зимнюю спячку и ведут активный образ жизни, говорится в сообщении заповедника.

В настоящее время популяция бурых медведей на территории заповедника составляет примерно 600-700 взрослых особей.

"По предварительным оценкам, к середине января около 150-170 бурых медведей еще не залегли в зимнюю спячку и ведут вполне активный образ жизни. Этому способствуют, безусловно, поздняя зима, отсутствие снега, а также сохранившаяся хорошая кормовая база, включая высокогорные места, не доступные для туристов и охотников. За последние полвека такое явление случалось всего несколько раз. В целом задержка с периодом залегания в спячку у этих животных происходит примерно раз в 30 лет", — цитируются в сообщении слова главного научного сотрудника заповедника Анатолия Кудактина.

Описываемое явление касается прежде всего самцов, так как самки уже давно спят в берлогах и выкармливают медвежат, отметил он.

"Самцы некоторых подвидов теперь уже не уснут до весны. Помешать медведям могли "мигранты" с сопредельных с заповедником территорий, с южных склонов Кавказского хребта — из Абхазии, где еды меньше, и которые еще не знают своих берложьих мест. Эта версия подтверждается данными фотоловушек", — сообщается на сайте заповедника.