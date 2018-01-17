МЧС дало рекомендации, как пережить идущие на Сибирь крещенские морозы

16:3917.01.2018
(обновлено: 16:42 17.01.2018)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. МЧС дало рекомендации сибирякам, как пережить идущие на Сибирский федеральный округ крещенские морозы: не злоупотреблять спиртным, в сильный холод избегать дальних поездок и прогулок, одеваться перед выходом на улицу "как капуста" и мазать лицо жирным кремом.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, настоящие крещенские морозы до –40°C с ветром и метелями придут в Сибирский федеральный округ в четверг, накануне Крещения и продержатся несколько дней.
"Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже –20°C детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как капуста", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Также рекомендуется не носить в мороз металлических украшений, так как металл очень быстро остывает и нарушается циркуляция крови, а также не злоупотреблять спиртным и отменить прогулки и дальние поездки в сильный холод.
МЧС также рекомендует населению позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. "Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование", — отмечает чрезвычайное ведомство.
Спасатели призывают не позволять детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами, не оставлять детей и недееспособных членов семьи без присмотра. Также МЧС напоминает, что следует соблюдать меры пожарной безопасности и призывать к бдительности окружающих.
МЧС также предложило водителям избежать проблем на дорогах, "временно поставив личные авто на прикол".
"Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. И не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также МЧС рекомендует отменить прогулки и дальние поездки в случае сильного холода.
Рекордная зимняя стужа пришла в середине января в Якутию. В начале этой недели в некоторых регионах республики температура воздуха опустилась ниже отметки в 50 градусов мороза.
В поселке Депутатский столбики термометра упали до -53 градусов, в Усть-Нере — 54, в Батагае 55 и в Верхоянске 56 градусов мороза.
В столице республики температура воздуха опустилась до - 39 градусов.
При такой температуре ресницы замерзают буквально спустя минуту после выхода на улицу.
Местные жители жалуются на замерзшую в ручках пасту, очки, которые примерзают к лицу, и неработающие аккумуляторы.
Из-за низких температур в 13 районах Якутии в ряде школ были полностью отменены занятия, а в некоторых - учатся только старшеклассники.
Правительство республики ввело в Якутии режим повышенной готовности для подразделений, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также все оперативные службы районов.
Власти ожидают затруднения в работе аэропортов из-за морозного тумана.
В связи с холодами есть вероятность возникновения в городах и селах Якутии аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилых домах и ДТП.
Из-за возможных рисков для населения в связи с рекордно низкими температурами в состоянии повышенной готовности находятся аэромобильная группировка МЧС и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.