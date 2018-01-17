РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

МЧС дало рекомендации, как пережить идущие на Сибирь крещенские морозы

16:3917.01.2018
(обновлено: 16:42 17.01.2018)
14650
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАномальные морозы. архивное фотоАномальные морозы. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. МЧС дало рекомендации сибирякам, как пережить идущие на Сибирский федеральный округ крещенские морозы: не злоупотреблять спиртным, в сильный холод избегать дальних поездок и прогулок, одеваться перед выходом на улицу "как капуста" и мазать лицо жирным кремом.

Облачная Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Психолог рассказала, как справиться с недостатком солнца
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, настоящие крещенские морозы до –40°C с ветром и метелями придут в Сибирский федеральный округ в четверг, накануне Крещения и продержатся несколько дней.

"Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже –20°C детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как капуста", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Также рекомендуется не носить в мороз металлических украшений, так как металл очень быстро остывает и нарушается циркуляция крови, а также не злоупотреблять спиртным и отменить прогулки и дальние поездки в сильный холод.

МЧС также рекомендует населению позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. "Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование", — отмечает чрезвычайное ведомство.

Анастасия Груздева из Якутска gif
Морозы от 50 и ниже. В Британии поразились стойкости жителей Якутии
Спасатели призывают не позволять детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами, не оставлять детей и недееспособных членов семьи без присмотра. Также МЧС напоминает, что следует соблюдать меры пожарной безопасности и призывать к бдительности окружающих.

МЧС также предложило водителям избежать проблем на дорогах, "временно поставив личные авто на прикол".

"Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. И не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также МЧС рекомендует отменить прогулки и дальние поездки в случае сильного холода.

"Великие" холода в Якутии
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкРекордная зимняя стужа пришла в середине января в Якутию. В начале этой недели в некоторых регионах республики температура воздуха опустилась ниже отметки в 50 градусов мороза.Девушка на остановке в городе Якутск
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Рекордная зимняя стужа пришла в середине января в Якутию. В начале этой недели в некоторых регионах республики температура воздуха опустилась ниже отметки в 50 градусов мороза.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкВ поселке Депутатский столбики термометра упали до -53 градусов, в Усть-Нере — 54, в Батагае 55 и в Верхоянске 56 градусов мороза.Местные жители на проспекте Ленина в городе Якутске
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
В поселке Депутатский столбики термометра упали до -53 градусов, в Усть-Нере — 54, в Батагае 55 и в Верхоянске 56 градусов мороза.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкВ столице республики температура воздуха опустилась до - 39 градусов.Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
В столице республики температура воздуха опустилась до - 39 градусов.
© РИА Новости / Айар ВарламовПерейти в фотобанкПри такой температуре ресницы замерзают буквально спустя минуту после выхода на улицу.Туристка из Арабских Эмиратов в Оймяконе
© РИА Новости / Айар Варламов
Перейти в фотобанк
При такой температуре ресницы замерзают буквально спустя минуту после выхода на улицу.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкМестные жители жалуются на замерзшую в ручках пасту, очки, которые примерзают к лицу, и неработающие аккумуляторы.Одна из улиц города Якутск
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Местные жители жалуются на замерзшую в ручках пасту, очки, которые примерзают к лицу, и неработающие аккумуляторы.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкИз-за низких температур в 13 районах Якутии в ряде школ были полностью отменены занятия, а в некоторых - учатся только старшеклассники.Местные жители на одной из улиц города Якутска
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Из-за низких температур в 13 районах Якутии в ряде школ были полностью отменены занятия, а в некоторых - учатся только старшеклассники.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкПравительство республики ввело в Якутии режим повышенной готовности для подразделений, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также все оперативные службы районов.Окружная администрация города Якутска
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Правительство республики ввело в Якутии режим повышенной готовности для подразделений, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также все оперативные службы районов.
© РИА Новости / Айар ВарламовПерейти в фотобанкВласти ожидают затруднения в работе аэропортов из-за морозного тумана.Туристка из Германии в Оймяконе
© РИА Новости / Айар Варламов
Перейти в фотобанк
Власти ожидают затруднения в работе аэропортов из-за морозного тумана.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкВ связи с холодами есть вероятность возникновения в городах и селах Якутии аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилых домах и ДТП.Кнопка для пешеходов на светофоре в городе Якутске
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
В связи с холодами есть вероятность возникновения в городах и селах Якутии аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилых домах и ДТП.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкИз-за возможных рисков для населения в связи с рекордно низкими температурами в состоянии повышенной готовности находятся аэромобильная группировка МЧС и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.Местные жители на одной из улиц города Якутск
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Из-за возможных рисков для населения в связи с рекордно низкими температурами в состоянии повышенной готовности находятся аэромобильная группировка МЧС и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
/
Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Сибиряков не надо учить тому, как пережить похолодание до минус 40. Дальнобоев тоже.
16:44
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена