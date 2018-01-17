МЧС дало рекомендации, как пережить идущие на Сибирь крещенские морозы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. МЧС дало рекомендации сибирякам, как пережить идущие на Сибирский федеральный округ крещенские морозы: не злоупотреблять спиртным, в сильный холод избегать дальних поездок и прогулок, одеваться перед выходом на улицу "как капуста" и мазать лицо жирным кремом.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, настоящие крещенские морозы до –40°C с ветром и метелями придут в Сибирский федеральный округ в четверг, накануне Крещения и продержатся несколько дней.

"Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже –20°C детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как капуста", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Также рекомендуется не носить в мороз металлических украшений, так как металл очень быстро остывает и нарушается циркуляция крови, а также не злоупотреблять спиртным и отменить прогулки и дальние поездки в сильный холод.

МЧС также рекомендует населению позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. "Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование", — отмечает чрезвычайное ведомство.

Спасатели призывают не позволять детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами, не оставлять детей и недееспособных членов семьи без присмотра. Также МЧС напоминает, что следует соблюдать меры пожарной безопасности и призывать к бдительности окружающих.

МЧС также предложило водителям избежать проблем на дорогах, "временно поставив личные авто на прикол".

"Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. И не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также МЧС рекомендует отменить прогулки и дальние поездки в случае сильного холода.