В Москве клиенты МОЭК смогут пожаловаться на качество тепла на сайте

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Клиенты "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК), единой теплоснабжающей организации столицы, с помощью гаджетов смогут пожаловаться на качество тепло- и горячего водоснабжения, сообщает компания.

"МОЭК ввела в эксплуатацию мобильную версию клиентского раздела сайта, адаптированную для различных электронных устройств. Сервис станет удобной площадкой для направления потребителями обращений, связанных с качеством тепло- и горячего водоснабжения", — отмечается в сообщении.

В разделе "Задать вопрос/сообщить о проблеме" можно выбрать тему обращения – от отсутствия горячей воды или наличия в ней ржавчины до шума оборудования и излишне высокой температуры батарей.

Профильные службы МОЭК смогут ответить на поступивший запрос как на официальном бланке компании, так и по электронной почте. Как отмечают в МОЭК, в условиях наступивших в московском регионе холодов данная услуга позволит более оперативно реагировать на запросы клиентов компании.

К началу 2018 года свыше 60% клиентов МОЭК взаимодействуют с компанией при помощи электронного документооборота (ЭДО). В 2017 году МОЭК сообщала о готовности к полному переводу документооборота с контрагентами — потребителями тепловой энергии и горячей воды в электронную форму.