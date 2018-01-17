Средства для рекультивации "Кучино" еще не поступили, заявил Воробьев

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области. Архивное фото

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области. Архивное фото

Федеральные средства, предназначенные для рекультивации полигона "Кучино" в Подмосковье, еще не поступили, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Нет (средства не поступили), там проект выходит из экспертизы же в марте. Но решение принято. Здесь проблем нет", — сказал Воробьев.

В среду Воробьев принимает участие в форуме малых городов и исторических поселений в Коломне.