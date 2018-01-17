Власти Камчатки направили 180 млн рублей на жилищные соцвыплаты в 2017 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Более 240 жителей Камчатки в 2017 году улучшили жилищные условия за счет бюджета региона, для этого потребовалось более 180 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого правительства.

Он привел данные министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края о том, что в минувшем году свои жилищные условия таким образом улучшили 47 семей — всего 241 человек.

"В частности, 43 семьи приобрели жилые помещения в собственность, получив социальную выплату за счет средств краевого бюджета. Этой мерой поддержки воспользовались 27 многодетных семей и 16 семей с детьми-инвалидами. Кроме того, в 2017 году четыре семьи заключили договоры социального найма на жилые помещения жилищного фонда Камчатского края в городе Елизово: одна многодетная семья, две семьи с детьми-инвалидами и семья ветерана боевых действий, награжденного правительственной наградой", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в бюджете края на 2018 год заложены средства на предоставление социальных выплат для приобретения жилого помещения не менее чем 38 семьям. В течение года сумма может быть увеличена.

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