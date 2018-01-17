Комитет защиты журналистов призвал отказаться от закона о СМИ-иноагентах

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов призвала отказаться от принятого Госдумой в первом чтении закона о СМИ-иноагентах на том основании, что он приравнивает физлица к СМИ.

"Мы призываем российские власти отказаться от предложенного закона об иностранных агентах и положить конец этому системному нарушению свободного распространения информации", — говорится в заявлении замдиректора организации Роберта Махоуни.

Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США". Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.