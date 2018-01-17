Ближе к земле. Многодетный отец против мэрии Якутска и экс-депутата

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Вячеслав Алаков из Якутска уже шесть лет бьется за участок земли, который ему положен по закону как многодетному отцу. Но власти города рассудили иначе. Легкие движения руки — и земля под строительство дома уже в руках экс-депутата Гордумы Игоря Ли.

И следствие, и мэрия признают: в этом деле налицо все признаки мошенничества. Но Алаков до сих пор без участка. Как делят якутскую землю и кому достаются лакомые куски — в материале РИА Новости.

Было ваше — стало наше

В России с 2011 года действует закон, по которому многодетные семьи могут получить земельный участок в черте населенного пункта, где они проживают. В Якутии очередь льготников большая, желающих на сегодняшний день — более четырех тысяч семей. Каждый хотел бы иметь надел поближе к центру, но таких удачных локаций на всех не хватает.

Многодетный отец Вячеслав Алаков сам нашел участок и предложил его в администрацию города на рассмотрение профильной комиссии. Несколько лет назад он обратился в кадастровую палату, где для него подобрали несколько вариантов. Первый не согласовала комиссия, второй не подходил по категории назначения. В апреле 2013-го комиссия рассмотрела очередное заявление многодетного отца и вынесла предварительное решение — предоставить ему в собственность участок размером десять соток. Департамент градостроительной политики Якутска согласовал строительство дома в указанных границах. Документ подписал главный архитектор города.

Вячеслав провел работы по межеванию, оформил участок в Росреестре и снова подал заявление в департамент градостроительной политики Якутска — в марте 2014-го. Однако ему отказали в итоговом разрешении на землю, сославшись на рекомендацию Министерства имущественных и земельных отношений республики. Мотивировали так: участок находится на территории, которой не может распоряжаться мэрия.

Алаков с этим не согласился, подал иск в суд. И выиграл: в июне того же года Якутский городской суд обязал департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) предоставить истцу тот самый участок, который он выбрал и уже успел поставить на учет.

"Это наш участок, и мы его отсыпаем"

"Когда я выиграл дело, даже не думал, что мэрия может это решение не исполнить. Ведь это же суд как-никак", — вспоминает Вячеслав. В конце 2015-го он начал готовиться к застройке: возил песок на участок. Как вдруг обнаружил записку: "Вы отсыпаете мой участок" с номером телефона. Алаков позвонил, трубку взял экс-депутат Якутской городской думы, бизнесмен Игорь Ли.

"Прямо на участке мы с ним и встретились. Ли показал документы на землю, сказал, что она принадлежит ему. У меня же на руках было только постановление суда, документы по межеванию и решение комиссии", — продолжает Вячеслав.

Он обратился в ДИЗО за разъяснениями. А там ему заявили: "Вы стоите в очереди на жилье с 2012 года, поэтому участок на Объездном шоссе предоставить вам невозможно". Направил запрос в службу судебных приставов. Оказывается, мэрия отчиталась приставам о том, что поставила его на учет. И делопроизводство закрыли в связи с его "фактическим исполнением".

Но юрист, представлявший в 2015-2017 годах интересы Алакова, объясняет: постановление о прекращении исполнительного производства было вынесено необоснованно.

Разночтения

"В решении суда содержалась примерно следующая формулировка: "произвести действия по предоставлению участка". Мэрия отписывает приставам, что Алаков поставлен на учет, и называет это мерами по предоставлению. Приставы, не вникая, что Алаков и до обращения в суд уже стоял на учете, решили в тонкости дела не вдаваться и прекратили исполнительное производство", — поясняет юрист.

Соответствующих документов многодетный отец не получил. О том, что земельный участок ему не предоставили, узнал случайно — от Игоря Ли. И все сроки давности вышли — обжаловать решение через суд он не смог.

Почему же земля, поставленная на учет Алаковым, оказалась в распоряжении другого человека? В Росреестре объяснили: участок был снят с учета по заявлению представителя горадминистрации в феврале 2015 года. На этом месте возник другой участок с новым кадастровым номером. В марте 2015-го его передали в собственность некому инвалиду детства Антону Артеменко. Тот тоже стоял в очереди, но сравнительно недолго — с октября 2014-го (копии всех документов есть в распоряжении редакции).

"Если отслеживать документацию, видно, что и Алаков, и Артеменко действовали параллельно. Артеменко никак не мог обойти Алакова в очереди, но, как видим, он получил участок спустя полгода после того, как встал на учет. Люди годами ждут, а тут всего несколько месяцев прошло — странно", — констатирует юрист.

Впрочем, похоже на то, что инвалид детства Артеменко такой удаче не сильно обрадовался и продал участок Белле Ким — матери того самого экс-депутата Якутской городской думы Игоря Ли.

Купи-продай

Бывший народный избранник этого не отрицает. В беседе с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что купил участок у Артеменко и не имеет понятия, каким образом земля досталась продавцу. Ли пояснил, что рядом с этим участком он несколько лет назад выкупил еще один и планирует вести на них экономическую деятельность. Какую именно — не уточнил.

"Я живу за границей и в Якутске практически не бываю. Ясно — мое имя упоминается в этой истории просто потому, что я до 2012 года был депутатом Гордумы. Сейчас я никакой политикой не занимаюсь и никоим образом влиять на ситуацию с землей не могу. Кроме того, конфликт длится уже несколько лет. За это время сменились заместители главы города, начальники аппаратов. Разбираться здесь должны надзорные органы", — считает он.

Дружеский подарок?

Юристы Алакова тем временем провели свое расследование и обратили внимание на дружеские связи между некоторыми участниками конфликта. "Антон Артеменко и Игорь Ли знакомы через первого замминистра по развитию институтов гражданского общества Якутии Ивана Луцкана. Игорь Ли и Иван Луцкан учились в одном вузе. Луцкан женат на сестре Артеменко", — рассказывают они.

Многодетный отец демонстрирует копии заявлений, которые он направлял и в управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия), и в региональную прокуратуру, и в администрацию города. "Документы гуляют туда-сюда, по крупицам складывается история, но четких ответов, как мне вернуть свой участок, нет", — сетует он.

Однако в конце декабря 2017-го мэрия все-таки прислала ему ответ: действия работников ДИЗО и Агентства земельных отношений с 2013 по 2014 годы признаны неправомерными. Кроме того, Следственный комитет усмотрел признаки мошенничества и в середине февраля 2017-го отправил материалы в республиканское министерство внутренних дел.

На запрос РИА Новости в региональном МВД сообщили, что пока не могут найти никаких материалов, но пообещали поискать внимательнее. В пресс-службе управления СКР по Якутии нам рекомендовали обратиться в центральный аппарат ведомства — в Москву.

Пострадал ли от неправомерных действий ДИЗО только Вячеслав Алаков — вопрос открытый.