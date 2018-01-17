РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Ближе к земле. Многодетный отец против мэрии Якутска и экс-депутата

08:0017.01.2018
(обновлено: 09:44 17.01.2018)
114077
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкВид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фотоВид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Вячеслав Алаков из Якутска уже шесть лет бьется за участок земли, который ему положен по закону как многодетному отцу. Но власти города рассудили иначе. Легкие движения руки — и земля под строительство дома уже в руках экс-депутата Гордумы Игоря Ли.
И следствие, и мэрия признают: в этом деле налицо все признаки мошенничества. Но Алаков до сих пор без участка. Как делят якутскую землю и кому достаются лакомые куски — в материале РИА Новости.

Дом
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Замуровали, демоны! Суд в Якутии заставил семью заложить окна кирпичами

Было ваше — стало наше

В России с 2011 года действует закон, по которому многодетные семьи могут получить земельный участок в черте населенного пункта, где они проживают. В Якутии очередь льготников большая, желающих на сегодняшний день — более четырех тысяч семей. Каждый хотел бы иметь надел поближе к центру, но таких удачных локаций на всех не хватает.

Многодетный отец Вячеслав Алаков сам нашел участок и предложил его в администрацию города на рассмотрение профильной комиссии. Несколько лет назад он обратился в кадастровую палату, где для него подобрали несколько вариантов. Первый не согласовала комиссия, второй не подходил по категории назначения. В апреле 2013-го комиссия рассмотрела очередное заявление многодетного отца и вынесла предварительное решение — предоставить ему в собственность участок размером десять соток. Департамент градостроительной политики Якутска согласовал строительство дома в указанных границах. Документ подписал главный архитектор города.

Вячеслав провел работы по межеванию, оформил участок в Росреестре и снова подал заявление в департамент градостроительной политики Якутска — в марте 2014-го. Однако ему отказали в итоговом разрешении на землю, сославшись на рекомендацию Министерства имущественных и земельных отношений республики. Мотивировали так: участок находится на территории, которой не может распоряжаться мэрия.

Алаков с этим не согласился, подал иск в суд. И выиграл: в июне того же года Якутский городской суд обязал департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) предоставить истцу тот самый участок, который он выбрал и уже успел поставить на учет.

"Это наш участок, и мы его отсыпаем"

"Когда я выиграл дело, даже не думал, что мэрия может это решение не исполнить. Ведь это же суд как-никак", — вспоминает Вячеслав. В конце 2015-го он начал готовиться к застройке: возил песок на участок. Как вдруг обнаружил записку: "Вы отсыпаете мой участок" с номером телефона. Алаков позвонил, трубку взял экс-депутат Якутской городской думы, бизнесмен Игорь Ли.

"Прямо на участке мы с ним и встретились. Ли показал документы на землю, сказал, что она принадлежит ему. У меня же на руках было только постановление суда, документы по межеванию и решение комиссии", — продолжает Вячеслав.

Глава Республики Саха Егор Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Якутии поручил разобраться в скандале с участием главы Минспорта

Он обратился в ДИЗО за разъяснениями. А там ему заявили: "Вы стоите в очереди на жилье с 2012 года, поэтому участок на Объездном шоссе предоставить вам невозможно". Направил запрос в службу судебных приставов. Оказывается, мэрия отчиталась приставам о том, что поставила его на учет. И делопроизводство закрыли в связи с его "фактическим исполнением".

Но юрист, представлявший в 2015-2017 годах интересы Алакова, объясняет: постановление о прекращении исполнительного производства было вынесено необоснованно.

Разночтения

"В решении суда содержалась примерно следующая формулировка: "произвести действия по предоставлению участка". Мэрия отписывает приставам, что Алаков поставлен на учет, и называет это мерами по предоставлению. Приставы, не вникая, что Алаков и до обращения в суд уже стоял на учете, решили в тонкости дела не вдаваться и прекратили исполнительное производство", — поясняет юрист. 

Соответствующих документов многодетный отец не получил. О том, что земельный участок ему не предоставили, узнал случайно — от Игоря Ли. И все сроки давности вышли — обжаловать решение через суд он не смог. 

Почему же земля, поставленная на учет Алаковым, оказалась в распоряжении другого человека? В Росреестре объяснили: участок был снят с учета по заявлению представителя горадминистрации в феврале 2015 года. На этом месте возник другой участок с новым кадастровым номером. В марте 2015-го его передали в собственность некому инвалиду детства Антону Артеменко. Тот тоже стоял в очереди, но сравнительно недолго — с октября 2014-го (копии всех документов есть в распоряжении редакции).

"Если отслеживать документацию, видно, что и Алаков, и Артеменко действовали параллельно. Артеменко никак не мог обойти Алакова в очереди, но, как видим, он получил участок спустя полгода после того, как встал на учет. Люди годами ждут, а тут всего несколько месяцев прошло — странно", — констатирует юрист.

Впрочем, похоже на то, что инвалид детства Артеменко такой удаче не сильно обрадовался и продал участок Белле Ким — матери того самого экс-депутата Якутской городской думы Игоря Ли.

Купи-продай

Бывший народный избранник этого не отрицает. В беседе с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что купил участок у Артеменко и не имеет понятия, каким образом земля досталась продавцу. Ли пояснил, что рядом с этим участком он несколько лет назад выкупил еще один и планирует вести на них экономическую деятельность. Какую именно — не уточнил.

Анастасия Груздева из Якутска gif
Морозы от 50 и ниже. В Британии поразились стойкости жителей Якутии

"Я живу за границей и в Якутске практически не бываю. Ясно — мое имя упоминается в этой истории просто потому, что я до 2012 года был депутатом Гордумы. Сейчас я никакой политикой не занимаюсь и никоим образом влиять на ситуацию с землей не могу. Кроме того, конфликт длится уже несколько лет. За это время сменились заместители главы города, начальники аппаратов. Разбираться здесь должны надзорные органы", — считает он.

Дружеский подарок?

Юристы Алакова тем временем провели свое расследование и обратили внимание на дружеские связи между некоторыми участниками конфликта. "Антон Артеменко и Игорь Ли знакомы через первого замминистра по развитию институтов гражданского общества Якутии Ивана Луцкана. Игорь Ли и Иван Луцкан учились в одном вузе. Луцкан женат на сестре Артеменко", — рассказывают они.

Многодетный отец демонстрирует копии заявлений, которые он направлял и в управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия), и в региональную прокуратуру, и в администрацию города. "Документы гуляют туда-сюда, по крупицам складывается история, но четких ответов, как мне вернуть свой участок, нет", — сетует он.

Однако в конце декабря 2017-го мэрия все-таки прислала ему ответ: действия работников ДИЗО и Агентства земельных отношений с 2013 по 2014 годы признаны неправомерными. Кроме того, Следственный комитет усмотрел признаки мошенничества и в середине февраля 2017-го отправил материалы в республиканское министерство внутренних дел.

На запрос РИА Новости в региональном МВД сообщили, что пока не могут найти никаких материалов, но пообещали поискать внимательнее. В пресс-службе управления СКР по Якутии нам рекомендовали обратиться в центральный аппарат ведомства — в Москву.
Пострадал ли от неправомерных действий ДИЗО только Вячеслав Алаков — вопрос открытый.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Zelenovser
А говорят органы начали работать хорошо.......!Как был беспредел,так и остался.
09:01
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена