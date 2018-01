Набиуллина отменила поездку на экономический форум в Давосе

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отменила свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Причину отмены в пресс-службе не пояснили.

Согласно программе форума, Набиуллина была заявлена 26 января на сессии "The End of Easy Money" ("Конец легких денег"). В января 2016 года глава ЦБ также отменяла свою поездку на этот форум на фоне резкого обвала курса рубля. Тогда доллар обновлял исторические максимумы и подскакивал почти до 86 рублей, а евро преодолевал очередной максимум с декабря 2014 года в 93 рубля.

Тем не менее, ряд российских банкиров должны принять участие на этом форуме. Глава ВТБ Андрей Костин 24 января заявлен на сессии "Securing a Common Future in Cyberspace" ("Кибербезопасность общего будущего"), а руководитель Сбербанка Герман Греф заявлен на сессии "Agile Governance in the Fourth Industrial Revolution" ("Agile-управление в четвертой промышленной революции"), которая должна состояться 25 января.

В январе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал в интервью РИА Новости, что под эгидой Всемирного экономического форума может быть создан в феврале-марте Глобальный центр кибербезопасности (Global Cyber Centre). По его словам, Сбербанк участвует в обсуждении принципов создания такого центра. Кузнецов тогда отметил, что первые принципы строительства Global Cyber Centre уже обсуждались в прошлом году в Женеве на конференции с участием представителей высокого уровня.

На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.