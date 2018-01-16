Собянин вручил премии в области журналистики

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил городскую премию 2017 года в области журналистики.

"Поздравляю вас с прошедшим профессиональным праздником — десятки тысяч москвичей, которые работают в масс-медиа, это самый большой журналистский пул по стране. Огромное количество новостей именно здесь, в Москве, и значительная часть — это городские новости. Надеюсь, что мы не разочаровали вас в прошедшем году и обеспечивали качественными и интересными новостными событиями", — сказал Собянин во время вручения наград.

Лауреатами премии стали 15 человек, среди них корреспондент МИА "Россия сегодня" Ксения Густова, а также представители других федеральных СМИ: Анна Артемьева — шеф-редактор отдела "Новой газеты", Кирилл Брайнин — комментатор Первого канала, Артур Гаспарян — обозреватель "Московского комсомольца", известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев, Александр Дерябин из "Независимой газеты", Ренат Закиев — редактор отдела мультимедийных проектов "Российской газеты", Александр Карпов — корреспондент ВГТРК, Сергей Ларионов — глава группы московских корреспондентов "Интерфакса", Алиса Титко — корреспондент "Комсомольской правды", Юлия Тутина — редактор отдела "общество" в "АиФ".

Кроме того, премию получили Наталья Виноградова и Дмитрий Казанин — ведущие утреннего эфира на "Москва FM", Александр Костиков — арт-директор "Вечерней Москвы", Юрий Сорокин — главный редактор "Единой редакции", Владимир Хейфец из "Москва Медиа".