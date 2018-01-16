Сенатор обвинил Собчак в незнании истории Крыма

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак постоянно удивляет своими непродуманными заявлениями по Крыму, заявил во вторник РИА Новости сенатор Сергей Цеков, который представляет в Совфеде Крымский полуостров.
"Собчак своими заявлениями по Крыму постоянно удивляет, она не знает истории Крыма, не понимает, как мы жили в составе Украины, что происходило в 2013-2014 годах. Она этого не понимает или не хочет понимать", — сказал Цеков.
По словам сенатора, телеведущая "делает абсолютно непродуманные заявления, причем это системно для нее".
По мнению законодателя, за счет подобных заявлений рейтинг Собчак еще более снизится, "он и так у нее мизерный".
"Сделала и сделала заявление, в очередной раз привлекла к себе внимание…", — сказал Цеков.