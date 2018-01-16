Сенатор обвинил Собчак в незнании истории Крыма

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак постоянно удивляет своими непродуманными заявлениями по Крыму, заявил во вторник РИА Новости сенатор Сергей Цеков, который представляет в Совфеде Крымский полуостров.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак завила о том, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами, и в качестве одного из примеров телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу. Окончательный список городов, где пройдут игры ЧМ-2018 в России, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила еще в сентябре 2012 года.

"Собчак своими заявлениями по Крыму постоянно удивляет, она не знает истории Крыма, не понимает, как мы жили в составе Украины, что происходило в 2013-2014 годах. Она этого не понимает или не хочет понимать", — сказал Цеков.

По словам сенатора, телеведущая "делает абсолютно непродуманные заявления, причем это системно для нее".

Законодатель подчеркнул, что крымчане совершенно спокойны с точки зрения возможности наблюдать за матчами чемпионата мира по футболу, "мы имеем возможность поехать на эти матчи".

По мнению законодателя, за счет подобных заявлений рейтинг Собчак еще более снизится, "он и так у нее мизерный".

"Сделала и сделала заявление, в очередной раз привлекла к себе внимание…", — сказал Цеков.