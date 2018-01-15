Эксперт рассказал, что мешает введению платной парковки в московских дворах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прежде чем обсуждать вопрос необходимости ввода платных парковок во дворах Москвы, необходимо определиться, кто является собственником территории двора, заявил РИА Новости директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов Константин Трофименко в понедельник.

Ранее заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсант" заявил, что в городе платная парковка будет расширяться только точечно, при этом в столице, по его словам, "никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение".

По словам Трофименко, обсуждение платных парковок во дворах является многоуровневым вопросом, поскольку в стране нет четкого определения, кто является собственником дворовой территории. К примеру, в некоторых странах она полностью принадлежит жителям многоквартирного дома или находится в муниципальной собственности, и город распоряжается ею по своему усмотрению.

"Прежде чем предлагать платную парковку и обсуждать ее плюсы и минусы, нужно разобраться с глобальным вопросом отношения к дворовой территории: что это – городская собственность, совместная собственность жителей, это частная собственность жителей, разделенная на определенные квадраты", — сказал Трофименко.

Он подчеркнул, что пока эти вопросы не будут решены, делать платную парковку во дворах нельзя, поскольку это приведет к большому количеству прецедентов и судебных исков.

"Вопросов очень много. Я думаю, что в любой схеме это может быть реализовано так, чтобы приносить пользу городу. Но пока мы эти проблемы не решим, рано говорить о платных парковках во дворах", — заключил он.