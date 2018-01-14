Клинцевич прокомментировал слова Путина, сравнившего мавзолей с мощами

Почетный караул у входа в Мавзолей Ленина в Москве

Почетный караул у входа в Мавзолей Ленина в Москве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Первый вице-спикер комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Владимира Путина о теле Ленина, написал в Facebook, что президент говорил объективно.

"Владимир Путин в очередной раз выступил как политик, лишенный каких-либо идеологических шор. В конце концов он сказал то, что есть на самом деле, назвав, как говорится, белое белым", — заявил он.

Кроме того, сенатор добавил, что личность Ленина "в истории останется в качестве исполинской фигуры, перепахавшей весь мир". Он также отметил, что это "уровень Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана".

Путин выразил мнение, что коммунизм "сродни" христианству, а мавзолей Ленина сравнил с почитанием мощей святых. Кодекс строителя коммунизма глава государства назвал "примитивной выдержкой из Библии" и "сублимацией".