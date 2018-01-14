Бастрыкин предложил упорядочить выезд молодежи в религиозные вузы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил упорядочить выезд в зарубежные религиозные учебные заведения российской молодежи, исповедующей ислам.

"В целях пресечения экстремизма следует упорядочить выезд российской молодежи, исповедующей ислам, на учебу в зарубежные теологические учебные заведения", — сказал глава СК в интервью "Российской газете".

Как отметил Бастрыкин, необходимо принять дополнительные меры к исправлению ситуации с учетом имеющихся фактов выезда из России в "горячие точки" и въезда оттуда радикально настроенных лиц.

Также глава СК РФ сообщил, что дал подчиненным указание сотрудничать с прокуратурой и Роскомнадзором для блокировки экстремистских сайтов.

"Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором. И оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации", — сказал он.

Как уточняется, это текстовые и аудиовизуальные материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций. Кроме того, это призывы оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и иных платежных реквизитов.