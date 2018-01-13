Переправа в Крым остается закрытой с ночи из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Керченская паромная переправа с ночи остается закрытой, из-за непогоды полностью остановлено движение паромов, по обе стороны пролива скопилось более 400 транспортных средств, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская.

Движение паромов приостановлено из-за сильного ветра минувшей ночью.

Ранее республиканское управление МЧС информировало, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с холодным арктическим циклоном.

По словам Дятловской, согласно данным на 12 часов дня, со стороны Крыма своей очереди ожидают 170 транспортных средств, в том числе 10 автобусов; со стороны Краснодарского края – 264, среди них 18 автобусов.

"Штормовое предупреждение, по имеющимся прогнозам, продержится до обеда 14 января. Как только позволит погода, переправа снова откроется, движение паромов будет осуществляться по фактической погоде", — сказала РИА Новости Дятловская.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.

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